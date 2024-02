Basket Divisione Regionale 1 Reggiolo torna a sorridere Continua la crisi del Nubilaria

Divisione Regionale 2: Wolf batte Piombino, Endas cade a Lucca

(Di domenica 25 febbraio 2024) Vittoria casalinga per la Pallacanestro(20), che chiude una serie negativa che durava da 4 giornate aggiudicandosi 78-65 il match del PalaMagnani con il Progresso Happy(18), valido per la quarta giornata di1. La formazione di coach Bosi, trascinata dai 24 punti dell’ultimo arrivato Gaudenzi e dai 19 del solito Neri, ha 10 lunghezze di vantaggio a metà gara e gestisce senza affanni nel proseguo. Prosegue, invece, la striscia di sconfitte del(8), fanalino di coda del torneo: al PalaMalagoli la squadra di Freddi viene sconfitta 67-53 dalla Benedetto 1964 cento (14) e arriva così a 6 stop consecutivi, aggravando la propriadi risultati. Inutili i 14 punti di Gandellini e i 13 di Petrolini, mentre dall’altra parte è Rayner (25) a ...

