Ecco i gironi della Serie C di Baseball: assenti il Fossano e i Desperados

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sono stati: lasarà il 21, ma ilBsc esordirà in, il 14, in casa contro ilSestese di Sesto Fiorentino; chiuderà la stagione regolare il 28 luglio a San Casciano contro il Cosmos. In totale sono 13 le gare di regular season, 9, tra andata e ritorno, del girone J e 4 di intergirone contro le altre toscane, inserite nel K. Nel raggruppamentoformazione guidata da Alvarado Perez,Sestese, Cosmos San Casciano Val di Pesa, Franchigia Firenze e Monteriggioni. Nel girone K, estremamente competitivo, Massa, Nuove Pantere Lucca, Boars Grosseto, Livorno e Phoenix Grosseto. Il derby con il ...

Baseball. Ufficializzati i calendari della serie C. Partenza prevista il prossimo 21 aprile. Siena debutta in anticipo con il Padule: Sono stati Ufficializzati i calendari della serie C Baseball: la partenza sarà il 21 aprile, ma il Siena Bsc esordirà in anticipo, il 14, in casa contro il Padule Sestese di Sesto Fiorentino; chiuderà ...msn