Barzaghi | «Cambi di Inzaghi? Una spiegazione! Audero…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) Inter in campo alle 18 contro il Lecce in un match in cuidovrebbe effettuare un ampio turnover., in collegamento su Sky Sport 24, da una spiegazione ai tanti– Queste le parole di Matteo: «di? Lo fa perché secondo me sono inevitabili. La squadra ha speso tanto con l’Atletico Madrid, ci sono indisponibili e mercoledì c’è l’Atalanta, una partita dal grande dispendio energetico. L’unico modo per non arrivare a stancare troppo i giocatori in un periodo così intenso è alternarli. Audero per Sommer? La sua prima in campionato, i precedenti non sono felicissimi con il pari a Lisbona col Benfica e la sconfitta col Bologna in Coppa Italia. Cerca la sua prima vittoria con la maglia dell’Inter». Inter-News - Ultime notizie e ...