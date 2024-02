Bari | follia Matino | aggredisce il raccatapalle! Il motivo

(Di domenica 25 febbraio 2024)di Emmanuelecontro il SudTirol: spintone ad un raccattapalle avversario: «Mi scuso, ma…» Brutto gesto che ha visto protagonista Emmanuele, difensore del, nel corso della partita con il SudTirol. Il difensore, durante una rimessa laterale nella partita persa poi dai pugliesi, ha colpito con un brusco spintone un raccatapalle. Sui social molte le reazioni indignate e oggi sono arrivate le scuse del calciatore, che ha voluto però spiegare ildel suo gesto, che potrebbe costargli una squalifica. Di seguito le sue parole. «Chiedo scusa al raccattapalle per il gesto che ho fatto. Di certo non era mia intenzione usare “violenza” (piccola spinta), ma è stato solo dovuto alla fretta di cercare di recuperare la partita. Ma non è meno di grave ...

