Baez-Navone oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Atp Rio de Janeiro 2024

ATP Rio 2024, sarà finale tutta argentina tra Sebastian Baez e Mariano Navone

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sebastiansfiderà Marianonelladell’ATP 500 di Rio de, torneo di scena sui campi in terra rossa della città brasiliana. Saràa partire favorito in questo derby argentino che mette in palio il primo titolo stagionale a livello Atp per entrambi. ‘Sebita’ ha infatti più esperienza, oltre ad essere reduce da una serie di belle vittorie, tra cui quella in semicontro il connazionale Cerundolo. Guai però a sottovalutare, partito addirittura dalle qualificazioni, che sta vivendo la cosiddetta settimana della vita. In semiha battuto persino il campione uscente Cameron Norrie con un netto 6-4 6-2 e, in caso di vittoria, entrerebbe in top 40. Non male per un giocatore che non è ancora mai ...