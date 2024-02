Azzurra De Lollis a Verissimo ricorda la madre Sandra Milo | “Ha pianto soltanto prima di morire”

(Di domenica 25 febbraio 2024)Deospite di Silvia Toffanin alaMila morta il 29 gennaio. Al suo fianco fino al suo ultimo respiro, la figlia dell'attrice in lacrime ha confessato di non trovare pace: "Voglio cambiare casa, non riesco ad abituarmi alla sua assenza".

Verissimo, le anticipazioni: tutti gli ospiti di domenica 25 febbraio: Infine, nel talk questa domenica sarà presente la figlia di Sandra Milo, Azzurra De Lollis, per raccontare la scomparsa dell’artista a fine gennaio. La nascita della figlia ha rappresentato un momento ...tvdaily

Sandra Milo, la figlia Azzurra De Lollis in lacrime: «Delusa dai colleghi, molti neanche le condoglianze hanno fatto ma sono andati in tv a parlare di lei»: Azzurra De Lollis, la terzogenita di Sandra Milo, arriva in studio da Silvia Toffanin per ricordare la mamma morta lo scorso gennaio. Non riesce a trattenere le lacrime la donna. «Più passa il tempo e ...msn

Azzurra De Lollis età, marito e figli, lavoro e vita privata: chi è la figlia di Sandra milo: Azzurra De Lollis chi è la figlia di Sandra Milo. Azzurra De Lollis età, marito e figli, lavoro e vita privata della figlia di Sandra Milo ...spettacoloitaliano