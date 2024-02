Avete capito adesso perché Giorgia Meloni vuole ridurre i poteri a Mattarella?

De Rossi: "Il sogno mio è giocare tutte le partite per 90 minuti come nel primo tempo contro l’Inter": "Oggi è uno di quei giorni in cui voglio capire come stanno i ragazzi ... "Penso che nel calcio ci siano anche gli avversari, non ho letto tanti giornali, ma non so se Avete analizzato che squadra sia ...fcinternews