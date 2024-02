Auteri | “La squadra sta bene | non è facile scegliere Ora si decide il nostro percorso finale”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlvento di misterinsegue il nono risultato utile di fila ospitando domani sera il Sorrento nel monday night del “Ciro Vigorito”. I giallorossi hanno il morale alle stelle dopo il blitz di Picerno che ha permesso a Ciano e soci di ridurre il ritardo dalla vetta, dove c’è la Juve Stabia che in questo turno ospiterà al “Menti” la Turris. A presentare il match contro i rossoneri dell’ex Maiuri ci ha pensato mister, nella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla gara. PARTITA – Loro sono unache gioca un buon calcio e che nell’ultimo periodo ha fatto tanti punti. Il Sorrento accetta il confronto, ha buone individualità e organizzazione di gioco. LANINI – Sta, il suo è stato solo un riposo precauzionale. Gli allenamenti più significativi li ...

