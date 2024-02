Audero | chance contro il Lecce | l’intenzione Inter sul suo futuro

Perché Sommer salta Lecce-Inter e in porta gioca Audero: sostituzione necessaria per Inzaghi in Serie A

Emil, secondo portiere dell', sarà titolare oggi nel matchil, valido per 26ª giornata del campionato di Serie A. Il punto suldell'estremo difensore. RISCATTO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Emilscenderà in campo dal primo minuto in. Il club nerazzurro però al momento non sembra intenzionato a riscattare il portiere, arrivato nel corso della finestra di calciomercato estiva a Milano dalla Sampdoria.

