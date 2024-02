Atp Santiago 2024 | qualificazioni | Cecchinato | Pellegrino e Lavagno eliminati al debutto

ATP Santiago: assegnate le wild card a Darderi, Passaro e Fonseca

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sono quattro gli azzurri impegnati nelledell’ATP 250 di, ultimo torneo di questa stagione sudamericana su terra battuta. La giornata non è iniziata bene, con subito tre eliminazioni per i nostri portacolori. Andrea, in un match che vedeva di fronte il n°156 del ranking contro il n°157, ha lottato più di due ore e mezza, ma si è dovuto arrendere al cospetto dell’argentino Burruchaga con il punteggio di 6-3 4-6 6-1. Più netta la resa di Marco, che proprio non riesce a ritrovare la forma e la fiducia dei giorni migliori: il siculo ex top-20 è stato sconfitto con lo score di 6-2 7-6(4) dallo slovacco Molcan, secondo giocatore del seeding cadetto. Esce di scena anche Edoardo, in un match complicato contro il veterano Facundo Bagnis, reduce ...

