ATP Rio 2024, sarà finale tutta argentina tra Sebastian Baez e Mariano Navone

(Di domenica 25 febbraio 2024) In Brasile sono gli argentini a fare da padroni il Rio Open, ATP 500 sulla terra battuta della metropoli carioca.si affronteranno questa sera per cercare di vincere il titolo più importante della loro carriera fino a questo momento. Sebitaha sconfitto il connazionale Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-5 6-0 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Primo set che è stato equilibrato, con break e contro-break fra il terzo e il quarto gioco eche ha dovuto cancellare ben tre set point nel decimo game, quando si è trovato sotto 4-5 15-40. Dopo la chance sprecata, per Cerundolo non c’è stato più niente da fare: non è più riuscito a fare neanche un game. L’ultimo treno per il numero 22 del mondo è passato nel secondo game del secondo set, ...