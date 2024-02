ATP Indian Wells | Jannik Sinner testa di serie n 3 | gli avversari e quando si svolge il sorteggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024)farà il proprio ritorno in campo nel Masters1000 di, che andrà in scena sul cemento della località californiana dal 6 al 17 marzo. Un impegno che sarà seguito da quello nel 1000 di Miami, in programma dal 20 al 31 marzo in Florida. Due appuntamenti importanti, a comporre il Sunshine Double 2024, dove l’altoatesino vorrà confermarsi dopo i successi negli Australian Open e nell’ATP500 di Rotterdam. Un inizio di stagione straordinario, in scia alla brillante chiusura del 2023, che ha permesso adi scalare la classifica e di presentarsi al via dell’evento in California da n.3 del mondo (din.3). A precederlo nell’ordine saranno il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, con quest’ultimo che cercherà di confermare il ...