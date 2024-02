ATP Dubai | Medvedev alla ricerca del successo e di punti in classifica Musetti e Sonego al via

ATP Dubai, il tabellone: Medvedev e Rublev prime due teste di serie. In gara anche Musetti e Sonego, i quattro potrebbero incrociarsi al 2°T

(Di domenica 25 febbraio 2024)continua ad essere al centro del mondo tennistico. Dopo (Paolini-Kalinskaya, 1000), il campo viene lasciato agli uomini per l’edizione numero 32 della propria storia, con un albo d’oro che vede Roger Federer dominatore incontrastato con otto successi. Ma negli Emirati sarà Daniila dover difendere il proprio titolo. Il russo ha scelto di prolungare il proprio riposo dopo il ko nella finale degli Australian Open, scegliendo dunque di non presenziare a Rotterdam perdendo di conseguenza i 500incamerati nel 2023, perdendo così la terza piazza in favore di Jannik Sinner. Ora sul cemento di, oltre a ritrovare confidenza con ildi un torneo che manca da Roma 2023, deve difendere altri 500per non allontanarsi ancora dall’azzurro: il suo cammino ...