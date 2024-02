ATP Dubai 2024 | Giulio Zeppieri si ferma al turno decisivo contro Arthur Cazaux

ATP Dubai, il tabellone: Medvedev e Rublev prime due teste di serie. In gara anche Musetti e Sonego, i quattro potrebbero incrociarsi al 2°T

(Di domenica 25 febbraio 2024) Era un impegno difficile enon è riuscito a superarlo. Il romano esce aldelle qualificazioni dell‘ATP 500 diil francese, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto: finisce 7-6(5) 6-4 in un’ora e 45 di partita. Sostanzialmente il match è stato equilibrato, con i servizi che hanno dominato nel primo set. Il primo a spingersi ai vantaggi in risposta è, ma poi il francese si procura un set point decimo gioco, annullato molto bene dal giocatore italiano con la prima di servizio. I rimpianti principali sono da ritrovare nel tiebreak: l’azzurro è stato avanti 3-1 e 4-2, ma non è riuscito a sfruttare il vantaggio a causa di due errori di rovescio che l’hanno condannato a ...

