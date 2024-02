ATP Acapulco, Flavio Cobolli vince a fatica contro Brandon Holt e approda al turno decisivo delle qualificazioni

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una vittoria sofferta pernel primodell’ATP500 di. Sul cemento messicano il giocatore romano (n.69 del ranking) ha piegato con il punteggio di 6-3 0-6 7-5 lo statunitense(n.295 del ranking) e ha conquistato l’accesso al roundper entrare nel tabellone principale. Il suo prossimo avversario sarà il francese Costant Lestienne (n.104 ATP), a segno per 6-4 6-4il britannico Liam Broady (n.123 del mondo). Un incrocio che già c’era stato nel recente torneo di Montpellier (Francia), dovesi impose piuttosto agevolmente per 6-4 6-1. Nel primo set la partenza è di marca italiana.trova soluzioni ...

