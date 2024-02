Atp 500 Rio de Janeiro 2024 | Baez batte Cerundolo e vola in finale

ATP 250 Doha, Los Cabos e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sebastianè il primo finalista dell’Atp 500 di Rio de. L’argentino ha avuto la meglio nel derby contro Franciscocon il punteggio di 7-5 6-0 in un’ora e 26 minuti di gioco. Il classe 2000 ritocca il suo best ranking e sale al 23° posto, da lunedì, a 1699 punti superando Fokina e Struff. Se dovesse vincere in, con uno tra Navone e Norrie, si isserebbe in 21ª posizione dietro proprio a. Per quanto riguarda il vincitore del 250 di Lione 2023, prosegue l’avvio diper nulla esaltante. Oltre alla semiqui in Brasile, ottenuta anche grazie a un tabellone favorevole (bye, Comesana, Ramos, Lajovic), sono quattro le sconfitte nei turni di apertura (Bautista a Hong Kong, Muller a Auckland, Munar a Cordoba e Diaz Acosta a Buenos ...