Atletica, Roberta Bruni prova il record italiano indoor ma si ferma ancora a 4.53 nell'asta a Rouen

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quando manca meno di una settimana all’inizio dei Campionati Mondiali2024 dileggera a Glasgow (1-3 marzo), la primatista italiana di salto con l’asta all’apertoè stata di scena questa sera nel meeting diper effettuare l’ultimo test agonistico in vista della rassegna iridata in sala che chiuderà di fatto la stagione al coperto. L’azzurra si è resa protagonista di una gara praticamente in fotocopia rispetto a quella di due giorni fa a Clermont-Ferrand, valicando subito la misura d’ingresso (4.33 metri) e superando al secondo tentativo quota 4.53 (giovedì ci riuscì al primo colpo).ha poi scelto di nonre i 4.63, fallendo tutte e tre le prove a 4.73 (misura che valeva ilnazionale ...