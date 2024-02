Atletica | presentata la candidatura di Roma per i Mondiali 2027 | c’è un problema economico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) È stataieri, in via ufficiale, ladiper essere sede deidi. Al cospetto del Consiglio della World Athletics, la delegazione italiana ha messo in mostra il proprio progetto e sono arrivati anche i complimenti dal presidente dell’Evaluation Committee, il finlandese Antti Pihlakoski. Il gruppo di lavoro guidato dal presidente federale, Stefano Mei, e con la presenza tra gli altri anche del n.1 dello sport italiano, Giovanni Malagò, ha illustrato il dossier della Capitale, attraverso un lungo filmato che ha rappresentato i messaggi a sostegno di. La decisione finale sarà presa, con ogni probabilità, mercoledì 28 febbraio e in lizza c’è la Cina con Pechino. Ci sono la ...