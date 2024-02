Atletica leggera | cross Parco Apuane campione

Federazione Italiana Di Atletica Leggera

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il GpAlpiTeam Ecoverde Cetilar tra i maschi protagonista nel campionato regionale "Master" di corsa campestre. La squadra del presidente Graziano Poli, della team manager Paola Lazzini e del direttore sportivo Paolo Bonatti, si è confermato, infatti,regionale "Master" di corsa campestre per la sesta volta consecutiva nella gara disputatasi a Lucca, con l’organizzazione impeccabile della Virtus Lucca. Nella classifica finale maschile la squadra biancoverde garfagnina ha vinto, seppur di misura, conquistando 1135 punti, davanti, ancora una volta, al Gs Orecchiella Garfagnana, secondo con 1059 punti, mentre, sul terzo gradino del podio, si è piazzata l’Asd Track & Field Grosseto con 515 punti. Un risultato che evidenzia l’attuale strapotere delle due società garfagnine in Toscana. Al quarto posto i livornesi ...

