Atletica | Kelly Doualla l’ha fatto di nuovo! L’italiana corre il record del mondo under 15 | tempo dirompete sui 60

(Di domenica 25 febbraio 2024)lo ha ridiOggi pomeriggio la 14enne ha corso i 60 metri indoor in 7.27, proprio come settimana scorsa. Ancora a Bergamo. Stiamo parlando di unfantascientifico per un’adolescente:mondiale per questa età. La portacolori della CUS Pro Patria ha eguagliato ilrealizzato sette giorni fa nel capoluogo orobico, confermando di essere la15 più veloce della storia. La velocista italiana aveva già spedito in cantina il 7.30 corso dalla statunitense Tamari Davis nel 2018. L’allieva di Walter Monti, che ha eguagliato in un colpo solo iitaliani16,18,20 (anche se a livello regolamentare sarà soltanto primato cadette ...

Atletica Kelly Doualla vince i 60 metri in 7"27: è record mondiale VIDEO:

Triplo record italiano sui 60 metri per quattordicenne lombarda: Sprinter nata a Pavia da genitori camerunensi batte in una volta sola il primato per le categorie cadette, allieve e juniores. Sesta migliore prestazione assoluta in Italia ...rainews