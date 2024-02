Atletica | ai Mondiali indoor un poker di protagonisti della Firenze Marathon

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Il settore tecnicoFidal (la Federazione dileggera) ha diramato le convocazioni per idileggera di Glasgow (1-3 Marzo) e saranno quattro i portacolori dell’a vestire la maglia azzurra. Leonardo Fabbri, già medaglia d’oro aiall’aperto lo scorso agosto, si presenterà con la seconda miglior misura dell’anno nel peso (22,37; fresco record italiano), gara in cui chiaramente punterà al podio. Punterà in alto anche Larissa Iapichino, convocata nel salto in lungo dove con il 6,80 che le è valso la medaglia d’oro ai recenti Campionati Italiani di Ancona è nona al mondo nel 2024. Il titolo ...