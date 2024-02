Atalanta contro il Milan con un Lookman in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo un’assenza di 55 giorni l’stasera al Meazza ritrova il suo cannoniere Ademola Olajede Lookmnan. Il 26enne attaccante anglo nigeriano, 18 presenze in campionato con 7 gol e 3 assist, ha superato l’ultimo test ed è stato inserito nell’elenco dei 24 convocati per la sfida serale al Meazzailtorna a disposizione di Gasperini dopo quasi due mesi di assenza: nella sua ultima presenza l’ex Leicester decise con una sua rete nella ripresa la sfidail Lecce al Gewiss vinta per 1-0. Era il 30 dicembre, poi la lunga assenza per la Coppa d’Africa conclusa al secondo posto con la Nigeria, con tre gol segnati, e con una caviglia distorta nella finale persala Costa d’Avorio. Gian Piero Gasperini dovrebbe farlo partire dalla panchina, confermando in ...