Assogna | «Inter | Frattesi lusso meraviglioso! Un cambio si farà sentire»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’tra pochissimo scende in campo contro il Lecce allo stadio Via del Mare con tantissime novità nell’undici iniziale. Secondo Paolovenuto su Sky Sport, solo unrischia di farsiDIMENSIONE – L’di Simone Inzaghi alle 18 scende in campo contro il Lecce con una formazione titolare ricca di rotazioni. Secondo Paolo, la dimensione dei nerazzurri lo permette: «Il centrocampo è forte perché entrano Dumfries e, che è un po’ il sacrificato di questa stagione. Farebbe il titolare in qualsiasi squadra di Serie A, unmeraviglioso per l’. Certo, il passaggio da Calhanoglu ad Asslani si. Detto questo, la forza ...