Ascoli vs Brescia | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 25 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. I marchigiani vogliono raggiungere la salvezza diretta evitando il playout, mentre i lombardi cercano un posto nei playoff.vssi giocherà martedì 27 febbraio 2024 alle ore 18.15 presso lo stadio Del DucaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria esterna ottenuta sul campo della Feralpisalò ha alimentato le chance di salvezza dei marchigiani che hanno agganciato la zona playout, a meno quattro dalla salvezza matematica. Nelle ultime cinque uscite, la squadra di Castori ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio Momento grigio quello vissuto fino ad ora dai lombardi, certificato dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Reggiana. La squadra di Maran, pur essendo sempre in corsa ...