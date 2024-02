Arriva il Monturano Tomassetti | Tolentino a caccia della vittoria | guai a fallire questo match»

Monte Urano: AVIS e sport, un connubio perfetto: successo per il 1° Torneo di Padel organizzato dall'associazione ...

(Di domenica 25 febbraio 2024) Iltorna a giocare al "" e punta a conquistare l’intera post contro la Monturanese. "Vogliamo tornare a vincere – dice il difensore di fascia Anthony–, stiamo bene, ci siamo allenati a dovere in settimana e non possiamocasalingo. Nelle ultime giornate abbiamo raccolto poco rispetto a quanto creato. La squadra però è sempre stata in partita". Dunque, undeterminato, come il resto del gruppo. Ma c’è pure massima attenzione verso l’avversario. "Non ci fidiamoformazione ospite – spiega il giocatore cremisi – perché è reduce da un buon pareggio contro il forte Castelfidardo e, a dispettosua classifica, sa ben interpretare queste sfide, ...

Castelfidardo inciampa con il Monturano, Isidori mostruoso: ECCELLENZA - Il rigore di Fabbri riprende Moretti. Il portiere di casa migliore in campo Mezzo passo falso del Castelfidardo nella corsa playoff. Il pari in rimonta in casa del Monturano terzultimo è ...youtvrs

Eccellenza e Promozione: i risultati dei match delle squadre fermane: CALCIO - In eccellenza pari per il Monturano Campiglione e per il Montegranaro. Terza sconfitta consecutiva per il Montegiorgio. In promozione pareggiano per 1-1 Porto Sant'Elpidio ed Elpidiense Casci ...cronachefermane

Crisi Jesina, oggi c’è il Montefano. I leoncelli vanno a caccia di punti: Al Diana sarà battaglia in campo e gemellaggio in gradinata, visto che Arriva il Tolentino per una partita con ... Voglia di vittoria anche per il Castelfidardo, che scende sul campo del Monturano (si ...ilrestodelcarlino