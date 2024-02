Armi, soldi, la risposta in caso di attacco: cosa c'è nell'accordo Italia-Ucraina firmato da Meloni

Almeno cinque società di venture capital Usa avrebbero investito circa 3 miliardi di dollari in Cina in startup impegnate a sviluppare tegnologie poi ... (ilgiornale)

Il Psg non ha intenzione di colmare il buco lasciato da Kylian Mbappé con un solo uomo. Lo ha scritto questa mattina L’Equipe. Però per il giornale francese ... (ilnapolista)

Qual è la città più economica d’Italia in cui vivere? In questi paesi la vita costa molto meno e si risparmia no un sacco di soldi . La città più economica ... (notizie)

"Difendiamo chi manifesta. Stop a spese per le Armi": In 250 hanno presidiato il sit in a Marina di Carrara per ribadire il basta alla guerra "Siamo scesi in piazza anche per esprimere solidarietà ai liceali pisani" .lanazione

Susi Snyder, una vita contro le Armi nucleari: «Siamo più vicini di quanto pensiamo alla loro eliminazione»: Dall'entrata in vigore del trattato, per esempio, è aumentato di oltre il 40% il numero degli investitori che si rifiutano di mettere i propri soldi in aziende coinvolte nell'industria delle Armi ...vanityfair

Ucraina, pressing Usa sull’Ue: “Usate i beni russi congelati per le Armi”: Meloni a Kiev per la prima riunione del G7 a guida italiana a due anni dall’inizio del conflitto. La premier sigla l’accordo sulla sicurezza con Zelensky ma ...ilsecoloxix