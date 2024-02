Aprilia Porto d’armi e cocaina | denunciato a piede libero un 23enne

IN GIRO COL COLTELLO E UNA DOSE DI COCAINA: DENUNCIATO GIOVANE AD APRILIA

(Di domenica 25 febbraio 2024)– Nel pomeriggio del 24 febbraio ad(LT), i Carabinieri della dipendente Sezione Radiomobile, hanno denuciato in stato di libertà unromeno perdi armi atti ad offendere e sostanze stupefacenti; l’ uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello del tipo proibito e di L'articolo Temporeale Quotidiano.

TNT Carter volano motori Aprilia-Derbi: TNT Carter volano nero cod. 289078 (NUOVO). Completamente intercambiabile con l’originale, non necessita di nessuna modifica per il montaggio. DERBI SENDA 50 R – SM – X-TREME da 1999 a 2010.moto

Spari in strada ad Aprilia: l'allarme dei residenti: E' arrivata questa mattina alla sala operativa dei carabinieri di Aprilia la segnalazione di colpi di arma da fuoco esplosi poco lontano dal centro cittadino. Un allarme che ha portato immediatamente ...latinatoday

Spari in via Lombardia ad Aprilia: Aprilia – Tre colpi di pistola sono stati esplosi ad Aprilia questa mattina, poco prima delle 11. I fatti in pieno centro, in via Lombardia, la stessa strada dove, circa tre settimane fa, un grosso SU ...radioluna