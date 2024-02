Aperta la nuova biblioteca De Andrè nel quartiere di San Jacopino: "Un vero presidio culturale"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ha aperto le porte laDea San, dopo l’intervento di rinnovamento degli spazi e potenziamento dei servizi che ha richiesto circa 10 mesi di lavori. Al taglio del nastro in via delle Carra erano presenti, tra gli altri, la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini. "Une proprioper il rione di Sane per tutto il- hanno detto la vicesindaca Bettini e l’assessora Meucci -, che riapre i battenti con spazi ampliati, riqualificati e rinnovati nei contenuti. Una riprogettazione che consente di offrire un servizio migliore a tutte le fasce di utenza, dai più piccoli ai più grandi, anche con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un nuovo tassello ...