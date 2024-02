Antonio Dello Russo, il chirurgo fuoriclasse che a Torrette opera gli sportivi Vip: ecco chi ha guarito (Oltre

(Di domenica 25 febbraio 2024) Corre, come i campioni che cura,. «Il nostro obiettivo è creare, a, un centro di medicina sportiva di terzo livello».Il direttore della...

Antonio Dikele Distefano , è uno scrittore , nonchè direttore di Esse Magazine ed ha lanciato nel 2021 la sua prima serie Netflix, Zero, seguita l’anno ... (metropolitanmagazine)

Antonio Dello Russo, il chirurgo fuoriclasse che a Torrette opera gli sportivi Vip: ecco chi ha guarito (Oltre Sagan): Corre, come i campioni che cura, Antonio Dello Russo. «Il nostro obiettivo è creare, a Torrette, un centro di medicina sportiva di terzo livello». Il direttore della Clinica di Cardiologia e ...corriereadriatico

Forza Italia, il Congresso incorona Tajani: “Tutti al lavoro per la vittoria”: “Tu Antonio sei una guida, che da sempre si batte per una Europa più forte”, l’elogio a Tajani di Metsola, che non manca di ricordare Berlusconi: “Il vostro fondatore, che ha fatto la storia ...italiasera

Da Scampia i due nuovi “eroi del quotidiano” Antonio e Carlo: “Così con il calcio abbiamo dato un’opportunità a migliaia di ragazzi”: Mattarella li ha nominati commendatori della Repubblica per aver fondato 38 anni fa una scuola di pallone Arci nel quartiere delle Vele a Napoli: 75 e 71 ...napoli.repubblica