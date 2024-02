Annalisa e Mahmood si scatenano ballando “Sinceramente” al party della fashion week – VIDEO

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tra i tanti ospiti che hanno partecipato alla sfilata di Dolce e Gabbana alla Milanoci sono anche. Entrambi reduci dall’ultimo Festival di Sanremo, i due colleghi si sono scatenati all’afterdegli stilisti sulle note di, il brano portato alla kermesse da. Cheapprezzasse la canzonecollega era chiaro già nei giorni sanremesi, quando unsui social lo ha immortalato nel backstage dell’Ariston a canticchiarla in attesa di salire sul palco. Ora i due artisti hanno avuto modo di divertirsi insieme al ritmo di quella che è l’ultima hit in ordine di tempopopstar ligure. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

