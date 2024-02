Angelus | Papa Francesco ci invita ad avere lo sguardo fisso a Cristo

L’influenza ferma papa Francesco. Il Vaticano annulla tutte le udienze - ma resta confermato l’Angelus Un nuovo stop nell’attività di papa Francesco per problemi di salute. "A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il papa ha annullato le ... (quotidiano)

L’influenza ferma papa Francesco. Il Vaticano annulla tutte le udienze - ma resta confermato l’Angelus Un nuovo stop nell’attività di papa Francesco per problemi di salute. "A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il papa ha annullato le ... (lanazione)