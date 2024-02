Angelo Fabbrini, il maestro che rende i pianoforti perfetti

(Di domenica 25 febbraio 2024) In una foto in bianco e nero Arturo Benedetti Michelangeli in piedi lo guarda mentre lui, seduto al pianoforte, studia come ottenere sonorità particolari dallo strumento. Uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi osservava con attenzione, che chiamava con rispetto e ammirazione «»., scritto in eleganti caratteri d'oro sulla sinuosa fiancata nero lucida del principe degli strumenti, è un logo conosciuto in tutto il mondo e nelle più prestigiose sale da concerto, inseparabile dai nomi più altisonanti del pianismo internazionale, passato e presente. È lì, marchio di qualità, a ricordare che inascono uguali ma poi crescono e diventano altro, fuoriserie tra le fuoriserie., classe 1934, è l'opposto di come te lo ...