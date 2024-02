Angelina Mango raddoppia le date del tour dopo Sanremo

Angelina Mango raddoppia a Roma: la nuova data del concerto

(Di domenica 25 febbraio 2024)il trionfo nella 74esima edizione del Festival disi prepara a riabbracciare il pubblico, che ha premiato durante la kermesse il suo talento. L’artistale superlative esibizioni sul palco dell’Ariston presto tornerà ai live. Quello diè stato un percorso in crescita che ha presentato al pubblico la nuova rivelazione della scena musicale contemporanea in Italia. La cantante è reduce dalla vittoria al Festival dicon il brano La noia. Ancora incredula del nuovo traguardo tagliato, la cantante già sta preparando il suo ritorno ai live con tante novità e nuove consapevolezze.segna due sold out, foto Ansa – VelvetMagFin dall’annuncio della sua ...

La noia di Angelina Mango balza in testa alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio in questa settimana, sul podio Mahmood ed Annalisa Effetto ... (spettacolo.eu)

Dopo aver trionfato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango si prepara per la sua avventura all’Eurovision Song Contest 2024. ... (dailynews24)

Amici, Angelina Mango: "Maria De Filippi mi ha aiutato a togliermi tantissime paure": Momento d'oro per Angelina Mango che, dopo Amici, ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo con La Noia, brano scritto insieme a Madame e Dardust. Intervistata dal settimanale Chi, la ...comingsoon

Spagnoli Megara vincono 'Una Voce per San Marino', Bertè seconda: I Megara, gruppo rock nato a Madrid nel 2015, hanno vinto con il brano '11.11' la terza edizione del festival Una Voce per San Marino e parteciperanno per la Repubblica del Titano alla prossima edizio ...ansa

Niente Eurovision per Loredana Bertè. A San Marino vincono i Megara: La band spagnola di metallari si è aggiudicata la rassegna «Una voce per San Marino» Non ce l’ha fatta Loredana Bertè. A rappresentare la Repubblica di San Marino sul palco dell’ Eurovision saranno i ...corriere