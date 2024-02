Andy Murray si sbilancia su Jannik Sinner | “Sono sicuro che vincerà altri Slam La sua superficie ideale…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024)è sempre più al centro delle attenzioni di appassionati e addetti ai lavori. Dopo il sigilloin Australia e il successo a Rotterdam (Paesi Bassi) valso la conquista della posizione n.3 del mondo, l’altoatesino è tornato ad allenarsi a Montecarlo per prepararsi in vista della trasferta americana, che prevedrà gli importanti Masters1000 di Indian Wells e di Miami.vuol farsi trovare pronto anche perché, visto quanto è accaduto allo spagnolo Carlos Alcaraz nei tornei sudamericani, potrebbe avere una chance di scalzare dal n.2 proprio l’iberico. Al di là di questi ragionamenti, la serie di vittorie è stata impressionante e anche lo scozzese, ex n.1 del mondo, ha parlato del percorso diin un’intervista a ...