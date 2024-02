Amministrative Il coordinatore Cucini: "Definite le alleanze"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) "In qualità di presidente provinciale di Italia Viva Siena comunico che a seguito dell’ultima riunione della cabina di regia, Italia Viva nella provincia di Siena sarà chiamata a uno sforzo straordinario per sostenere Matteo Renzi quale candidato alle prossime elezioni europee". Così ilprovinciale Paolo(foto), che spiega: "In vista dellelocali nel contempo si è definito di partecipare senza l’utilizzo del simbolo, ma affidando la rappresentanza delle proprie istanze politiche ai singoli iscritti al partito o meno". E ancora: "Nel Senese nei comuni sotto 15.000 abitanti si stanno delineando accordi locali nel centrosinistra. Fanno eccezione alcune realtà dove si stanno profilando candidature a sindaco di personalità vicine al nostro partito – sottolinea–. Il sostegno a ...