Amici 23 | tre allievi al serale e uno eliminato ma Madame lo “punta” | le anticipazioni del 25 febbraio

Anticipazioni Amici 23, puntata del 25 febbraio: tre allievi al Serale, un cantante eliminato

(Di domenica 25 febbraio 2024)23, spoiler nuovata 25: cosa vedremo in onda oggi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite lespoiler, treale unoMalia. Lucia, Mida e Petit al. Sotto suggerimento di Maria, sia Petit che Mida, dopo aver ricevuto la maglia, hanno dato un bacio rispettivamente a Marisol e Gaia. Ospiti: Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia. Ospite anche Rebecca Antonaci, protagonista del film “Finalmente l’alba. Gara ballo giudicata da Jacopo Tissi: Sofia Lucia Kumo Giovanni e Nicholas Gara canto giudicata da Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionaire: Petit Mida Lil ...

Amici , domenica 25 febbraio andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento col pomeridiano Amici , si avvicina sempre di più la fase finale del programma ... (361magazine)

Amici 23: nuovo concorrente eliminato, Mida "vede" il serale, ospite Alessandra Amoroso. Anticipazioni: Infine, tre maglie del serale saranno date ad altrettanti ragazzi. Ecco di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni. Amici 23, ospiti e anticipazioni Si va forte, anzi fortissimo, in questo ...libero

“Auto pagata con assegni scoperti”, verso il fermo dei tre indagati per la sparatoria a Villaggio Mosè: I tre accompagnatori della vittima nel corso degli interrogatori condotti in Questura dal procuratore capo Giovanni Di Leo non hanno convinto gli inquirenti, fornendo versioni tutte slegate tra loro e ...grandangoloagrigento

Il cuore della solidarietà batte forte. Un defibrillatore in memoria di Tona: Tre anni fa il carabiniere moriva in un incidente. La madre: "Il suo ricordo resta vivo grazie a questo strumento" ...ilrestodelcarlino