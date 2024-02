Amici 23 | Mida e altri due allievi accedono al Serale | lacrime ed emozioni nel talent

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 25 febbraio 2024)23 torna su Canale Cinque con una nuova puntata del: trealdel programma di Maria De Filippi23 torna su Canale Cinque e regala grandial pubblico di Mediaset., Lucia e Marisolaldel programma. In particolareha emozionato i telespettatori del programma, dopo che Anna Pettinelli gli ha assegnato in settimana un incarico. L’insegnante ha chiesto al giovane artista di scrivere delle barre su un celebre pezzo della musica italiana: Vivo per lei. Oggi dunque in puntata il cantante ha eseguito il compito e ha dedicato le barre a sua nonna, venuta a mancare qualche tempo fa. Dopo la prestazione ...