Allegri non firma per il futuro Juve | Ormai sono qui da dieci anni

Juventus, Massimiliano Allegri non ‘firma in bianco’ e manda un messaggio alla dirigenza. Ma c'è una contraddizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) È un Maxper niente banale e scontato quello che ieri ha raccontato il modo in cui approcciare la partita di oggi contro il Frosinone. Dal lancio di Carlos Alcaraz ai dubbi sul suo, alla consapevolezza che il filotto da record di scudetti ha messo un po’ in salita il cammino della squadra bianconera, il tecnico livornese non si è limitato ad analizzare le difficoltà della gara di oggi, che arriva in un momento di chiara involuzione del gioco e del rendimento da parte della Signora. "Dobbiamo tornare a essere più ordinati e compatti. In queste partite può succedere di tutto. L‘entusiasmo c‘è sempre - dice parlando di se stesso –. Allenare per me è passione, amore. Lo è sempre stato in tutte le squadre che ho allenato, dall‘Aglianese fino allantus.10che faccio parte di ...