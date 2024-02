Casting in Sicilia per il nuovo film di Siani, si cercano due bambini: ecco come partecipare

Alessandro Siani cerca marito ad Arisa a C’è posta e presenta alcuni pretendenti (Di domenica 25 febbraio 2024) L'attore Alessandro Siani ha voluto provare a cercare marito ad Arisa e per questo a C'è posta per te ha presentato dei pretendenti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi tutta la notizia su novella2000 (Di domenica 25 febbraio 2024) L'attoreha voluto provare areade per questo a C'èper te hato deiL'articolo proviene da Novella 2000.

Notizie Correlate Alessandro; Siani; cerca;

Altre Notizie Alessandro; Siani; cerca;

C'è Posta Per Te, ospiti della sesta puntata Il Volo e Alessandro Siani: «Il comico ha scritto a qualcuno»: Sabato 24 febbraio in prima serata le storie esilaranti e strappalacrime di C'è posta per te. Dalle 21.30 in onda su Canale 5 la sesta puntata del programma condotto ...leggo Giancarlo Siani e quel monumento mai nato: un video sulla rotatoria di via Caldieri: La Mehari di Giancarlo Siani, ritrovata poco tempo prima dell’inizio delle riprese del film di Risi, è in esposizione permanente nella “Sala Mehari – Sala della Memoria” al Pan, ma attende una ...napoli.repubblica Il Volo si scioglie: cosa c’è di vero/ Lite in radio e divergenze: “Piero Barone verso la carriera solista”: Il Volo si scioglie Cosa c'è dietro le tensioni tra Gianluca Ginoble e Piero Barone. Lite in radio e divergenze artistiche, Ignazio Boschetto tace ...ilsussidiario

Video di Tendenza