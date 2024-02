Alessandro Siani a C’è Posta per te 2024 | la ricerca di un uomo per Arisa | Video Witty Tv

C’è posta per te, ospiti della sesta puntata Il Volo e Alessandro Siani

L'attore Alessandro Siani ha voluto provare a cerca re marito ad Arisa e per questo a C'è posta per te ha presenta to dei pretendenti L'articolo Alessandro ... (novella2000)

Alessandro Siani cerca un marito per Arisa a C'è posta per Te. Il mattatore napoletano propone alla cantante una serie di candidati che, però, non sembrano ... (fanpage)

Nel video in alto, il possibile marito di Arisa Nella puntata di C'è Posta per Te arriva a grande sorpresa Arisa , chiamata in studio da Alessandro Siano ... (today)

C’è Posta per te 2024, le storie e i video della puntata di sabato 24 febbraio: Le storie e i video della sesta puntata di C’è Posta per te andata in onda sabato 24 febbraio su Canale 5. Ospiti in studio Il Volo e Alessandro Siani.fanpage

Alessandro Siani a C'è posta per te per te con una busta per Arisa: La storia finale della puntata di sabato 24 febbraio di C’è posta per te 2024 è quella “di un amico che ha chiesto una mano per risolvere un problema che gli sta a cuore”, come ha spiegato la ...napolitoday

C’è Posta per te, le pagelle: Il Volo in avaria (voto 5), Siani cerca marito per Arisa (voto 7): La puntata di sabato 24 febbraio ha come ospiti i tre tenori(ni) de Il Volo che non riescono a evitare di punzecchiarsi a vicenda, mentre Alessandro Siani fa chiamare Arisa per cercarle marito. Non ma ...corriere