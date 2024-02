Alberth Elis del Bordeaux in coma farmacologico dopo uno scontro in campo | la situazione|Estero

Alberth Elis del Bordeaux è in coma farmacologico, ha subito un colpo alla testa in campo

(Di domenica 25 febbraio 2024) 2024-02-25 01:27:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Sono momenti di apprensione e paura per il calcio francese. Durante la gara di Ligue 2 tra Bourdeaux e Guingamp, disputatasi sabato sera, l’attaccante dei girondini,, ha riportato un grave trauma cranico. Questo quanto riportano i primi test fatti al giocatore honduregno che è stato posto in. Una soluzione resa necessaria – spiegano i medici – a causa del forte dolore e per la necessità di somministragli delle cure intensive. pic.twitter.com/meNIqu71pe — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) February 24, 2024 I DETTAGLI –ha avuto un durissimocon il difensore Donatien Gomis34 secondi di gioco. Lo staff medico della squadra gli ...

