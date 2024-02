Alberth Elis colpito alla testa durante Bordeaux-Guingamp | è in coma farmacologico

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Paura in campo in Ligue 2, la Serie B francese. L’attaccante honduregnoè statoin uno scontro di gioco ed ora è indopo essere stato operato nella notte. Il ventottenne era in campoil match tra(squadra in cui milita) e, sfida poi vinta 1-0 proprio dai girondini. Al minuto 34 del primo tempo,è venuto a contatto con Donatien Gomis riportando una forte botta. L’attaccante delè stato portato fuori dal campo in barella per poi essere trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad esami che hanno ...

