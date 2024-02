Aizza il cane contro i carabinieri | arrestato 23enne

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoIdella Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, nell’ambito di un quotidiano servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, hannountarantino, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dei normalilli effettuati alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ihannollato anche il giovane. Durante l’accertamento presso la sua abitazione hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente. Per questo motivo, i militari operandi hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo sul tavolo della cucina, un involucro di ...

Aizza il cane contro i carabinieri durante la perquisizione: in carcere 23enne a Taranto: TARANTO - Durante un controllo nella sua abitazione ha Aizzato il cane contro i carabinieri. Un giovane di 23 anni, di Taranto, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato ...lagazzettadelmezzogiorno

Durante controllo antidroga in casa Aizza cane contro i carabinieri, arrestato 23enne: Durante un controllo nella sua abitazione ha Aizzato il cane contro i carabinieri. Un giovane di 23 anni, di Taranto, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato arrestato per det ...ilfattonisseno

Aizza il cane contro i carabinieri durante un controllo: 23enne dai domiciliari in carcere: A Taranto i militari avevano trovato alcuni grammi di sostanze stupefacenti provocando la reazione del giovane ...bari.repubblica