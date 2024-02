Aido, un anno in crescendo. Tutti all'assemblea

Aido, domani l’assemblea annuale: domani si terrà l'assemblea annuale dell'Aido Savio Rubicone a Savignano sul Rubicone, con all'ordine del giorno la relazione sulle attività svolte nel 2023 e la nomina delle cariche associative.ilrestodelcarlino

Pesaro: domani l’accensione della Biosfera. Weekend a tutto Rossini per il compleanno del compositore: PESARO - Un piccolo problema tecnico per l'audio non ha consentito di "accendere" la Biosfera, l'enorme installazione digitale realizzata in collobaorazione con la Casa delle nuove tecnologie. Ma è so ...primapress

Montegranaro: sport, salute e donazione. Pomeriggio di sensibilizzazione con Admo, Aido e Avis: Domenica 25 febbraio alle ore 17.00 al Teatro La Perla di Montegranaro. Il binomio sport e donazione sarà al centro del pomeriggio in programma domenica 25 febbraio alle ore 17.00 al Teatro La Perla d ...viverefermo