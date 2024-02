Agevolazioni per l’assunzione di apprendisti

Assunzioni: le agevolazioni nel 2024

(Di domenica 25 febbraio 2024) Per le imprese che operano nel settore della gastronomia e dell’agroalimentare italiano sono in arrivo altre risorse a livello nazionale, fondi che serviranno soprattutto a rinnovare i macchinari che certo potranno servire a quelle aziende aperte da tempo che vogliono rendersi più efficienti e moderne. Il primo marzo, infatti, aprirà un bando del Masaf, Ministero delle attività fiscali e forestali, a copertura nazionale, che prevede un contributo del 70% sulle spese: per attività ad esempio come una pasticceria artigianale potrà quindi sostenere dei costi fino ad un massimo di 30mila euro proprio per l’acquisto di nuovi macchinari o beni strumentali strettamente legati all’attività di impresa. Non solo, ci sono altreinserite nel bando: attraverso lo stesso criterio il Ministero fornirà contributi fino al 70% delle spese per le assunzioni con ...

