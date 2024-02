Affari Tuoi, tra Lucio ed Emanuela finisce in disgrazia: il tragico finale di puntata

(Di domenica 25 febbraio 2024) La sorte ha indicatoda Verrès, in rappresentanza della Valle d'Aosta: lui il "pacchista" adnellain onda su Rai 1 sabato 24 febbraio. Siamo ovviamente nello studio di Amadeus, al gioco dei pacchi, il game-show che è una miniera d'oro in termini di ascolti.si è presentato insieme alla compagna. Ma sin dal principio la partita non è andata benissimo: nei primi sei tiri, infatti, ha perso sia i 300mila sia i 200mila euro. E ancora, sempre nelle fasi iniziali,ha accettato una proposta del Dottore su un cambio pacco, rinunciando al numero 1 per prendere il 9. "È la terza sera che si gioca con il 9: l'altro ieri c'erano 300.000€, ieri 10.000, oggi ce ne saranno 100mila!", ha motivatola sua scelta. ...