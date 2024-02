AEW: Ufficiale, a Revolution FTR affronterà il Blackpool Combat Club

(Di domenica 25 febbraio 2024) Durante l’ultima trasmissione di AEW Collision su TNT Drama e Triller TV, è stato confermato che FTRilin un tag team match a2024, il prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling. Dopo settimane di rivalità, l’ultimo episodio di Dynamite aveva visto Dax Harwood e Cash Wheeler affrontare Jon Moxley e Claudio Castagnoli. Il match si era concluso in un pareggio per limite di tempo, aumentando ulteriormente le tensioni tra le due fazioni. Questa settimana, il BCC ha accettato la sfida per una rivincita proposta da FTR.

