AEW: Annunciato un Meat Madness Match a Revolution

(Di domenica 25 febbraio 2024) Durante l’ultima trasmissione di AEW Collision su TNT Drama e Triller TV, è statoun2024. Nel tentativo di dimostrare la sua supremazia come wrestler e dimostrare di meritare i il Titolo Mondiale, Wardlow ha lanciato una sfida aperta a qualsiasi lottatore della categoria Pesi Massimi. I primi partecipanti a questa competizione non si sono fatti attendere. L’ultimo episodio di Collision ha confermato Powerhouse Hobbs e Lance Archer come sfidanti del membro dell’ Undisputed Kingdom. Chi trionferà in questa sfida?

