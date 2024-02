Addio al Pd, Renzi show da Vespa: "Schlein ci voleva, i nardelliani no"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) dall’inviato SATURNIA (Grosseto) "? Certo che ci ho riparlato, anche stamani (ieri, ndr). Lei era per l’accordo con Italia Viva alle comunali ma è il gruppo deiche non vuole assolutamente saperne". E allora? Ognuno per conto suo a giugno ma "occhio che se il Pd perde Firenze la segretaria nazionale perde il Nazareno...". Un Matteoplanato da Miami nelle dolcissime e rannuvolate colline di Saturnia a far da guastafeste alla due giorni del forum della masseria d’inverno di Bruno– dove mezzi ministri romani sfilano per mandare segnali di pienamente riuscite cicatrizzazioni delle ferite governative dovute a graffi reciproci tra FdI e Lega sul voto in Sardegna e il terzo mandato e l’ex rottamatore gioca a togliere i cerotti punzecchiando l’esecutivo su economia, riforme e giustizia – ...