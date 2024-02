Addio a Adolfo Favilla

Viareggio, mostra modelle nude,polemica

(Di domenica 25 febbraio 2024) È deceduto nel pomeriggio di venerdìnoto commerciante che per decenni aveva gestito la cartoleria ed edicola in viale Castracani, poi lo Scarabocchio a San Concordio e in seguito l’Ok Market a Lunata. Un punto di riferimento per la comunità, che per anni aveva gestito con passione le sue attività. Dal ’95 si era dedicato con la famiglia ad una nuova attività aprendo il B&B Villa Romantica facendo da apripista a tante attività che negli anni hanno seguito il suo esempio. Sempre pieno di progetti e idee innovative era molto conosciuto per la simpatia e l’ironia con cui intratteneva amici e clienti All’età di 85 anni è deceduto al San Luca dopo una brevissima malattia, lascia la moglie Daniela e i figli Elena ed Emanuele con le loro famiglie. Il funerale è previsto per domani alle ore 14,30 nella chiesa dell’Arancio, fino a ...

Energia, nel 2024 l’Italia dirà Addio al gas russo. Pichetto Fratin: riempiamo già gli stoccaggi per il prossimo inverno: Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, interpellato a margine del Forum in Masseria in corso a Saturnia, conferma che quello dell’importazione del gas dalla ...milanofinanza

Ex Ilva, il ministro Urso sbarca a Taranto martedì: «Poche o nessuna materia prima nei magazzini»: Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Forum in masseria 2024 sull'ex Ilva. A Taranto "ci sono diverse navi in porto o in rada che non riescono a sbarcare le ...quotidianodipuglia